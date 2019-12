Robeco: Gunstige vooruitzichten voor 2020

21-11-2019



De kans is groot dat de wereldeconomie in 2020 doorgroeit en dat de aandelenkoersen nog wat verder stijgen. Het gevaar van een Amerikaanse recessie mag echter niet helemaal worden uitgevlakt.





De economische groei zet in 2020 door en de vooruitzichten voor aandelen zijn gunstig. Dat is het meest waarschijnlijke scenario in de vooruitblik van Robeco op het nieuwe jaar. Twee dingen die in 2019 een bron van veel onrust waren op financiële markten – het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en brexit – verdwijnen in deze visie wat meer naar de achtergrond.



Een brexit zonder goede afspraken wordt na de Britse verkiezingen vermeden, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump het handelsconflict wil afsluiten met het oog op de presidentsverkiezingen in dat land volgend jaar. De onzekerheid lijkt al weg te ebben, wat een aanwijzing is dat het ondernemersvertrouwen en de bedrijfsinvesteringen begin 2020 weer gaan toenemen.



Amerikaanse economie groeit door





In ons meest waarschijnlijke scenario voor 2020 gaat de economische groei in de Verenigde Staten door en blijft de werkloosheid laag. De industriesector maakt een mindere periode door, maar omdat consumentenuitgaven en de dienstensector goed op peil blijven, komt de economische groei niet in gevaar.



Dichter bij huis groeit de Europese economie langzaam maar gestaag. Exportgrootmacht Duitsland houdt last van de zwakke groei in de industriesector en een zwakke wereldhandel. In andere Europese landen met een minder grote industrie – zoals Nederland, Frankrijk en Spanje – groeit de economie wat sneller. Een andere impuls voor de Europese economie is dat het ondernemersvertrouwen weer in de lift zit nu een chaotische brexit van de baan is.



Vooruitzichten voor aandelen



Een matige tot redelijke groei van de wereldeconomie is historisch gezien vrij gunstig voor het aandelenklimaat. De winstgroei kan in 2020 weer versnellen als de bedrijfsinvesteringen groeien dankzij afnemende onzekerheid rondom brexit en het handelsconflict. Bovendien is de waardering van aandelen niet heel hoog in vergelijking met andere beleggingen en met wat in het verleden gebruikelijk is.



Voor aandelen gaat de voorkeur uit naar Japan, Europa en opkomende landen. In deze regio’s zijn aandelen aantrekkelijker geprijsd dan in de Verenigde Staten. Bovendien presteren aandelen uit opkomende landen vaak goed in vergelijking met andere regio’s in periodes waarin de winstgroei versnelt.



Tot vlak voordat de economie afkoelt, waren aandelen in het verleden meestal een relatief goede belegging. Tijdens die afkoeling presteerden juist staatsobligaties vaak goed. In het meest waarschijnlijke scenario verwacht Robeco niet dat de economie dit omslagpunt in 2020 bereikt.





Wat als?





Stel dat bedrijfswinsten en economische groei eerder vertragen en de Amerikaanse economie daardoor al in 2020 in een recessie komt? In dat geval verwachten we verdere maatregelen vanuit centrale banken waardoor de negatieve effecten minder erg zullen zijn dan in 2009. Amerikaanse en Britse staatsobligaties zijn in dit scenario beleggingen met betere vooruitzichten dan andere segmenten van de beleggingswereld.



Het verschil tussen beide scenario’s is behoorlijk groot. Het is dan ook verstandig om ook in het nieuwe jaar goed te spreiden over aandelen en obligaties. Voorlopig is de kans op een Amerikaanse recessie volgens Robeco echter een stuk kleiner dan het gunstige scenario met een bescheiden economische groei en een positief aandelenrendement.







