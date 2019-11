Goedendag allen.



Intro

Mijn doel is passief aanvullend inkomen genereren (in de B.V. - persoonlijke holding). De onderneming beschikt reeds over een LEI en beleggingsrekening. Elk jaar wil ik minstens EUR 50K bijstorten. Prive heb ik ervaring met beleggen; zakelijk kijk ik er toch (iets) technocratischer tegenaan en ben ik mede daarom benieuwd naar jullie visie.



De eerste EUR 50K zijn als het volgt verdeeld (prijzen en percentages afgerond):

500x ABN AMRO @ 16.95 (weging 16.50%)

500x ACOMO @ 16.95 (weging 20.40%)

500x ING @10.55 (weging 10.75%)

250x NEDAP @ 48.60 (weging 24.90%)

500x RDSA @ 26.50 (weging 27.45%)



Dit brengt het verwachte rendement op bruto EUR 3.260 (na dividendbelasting, die ik terug kan vragen in de VPB aangifte, bedraagt dit ongeveer EUR 2.775). Omwille van de dividendbelasting ligt mijn voorkeur bij Nederlandse aandelen (eventueel UK of vergelijkbaar; daar waar geen voorheffing ingehouden wordt).



Het doel

Mijn bedoeling is een redelijk bestendige dividendportefeuille opbouwen, die aanvullend inkomen genereert. Mijn voorlopige uitgangspunt is geweest dat ik streef naar een dividendrendement van 6 tot 6.5% gemiddeld (dus niet elk aandeel afzonderlijk: er mogen er best bij zijn die iets hoger of lager presteren). Aandelen die ver onder de 5% dividend uitkeren heb ik tot nogtoe niet in overweging genomen.



Aandelen die ik nog op mijn lijstje heb staan:

500x ACOMO / 500x ING / 250x NEDAP / 500x RDSA

Hierdoor kwam ik op het idee om een topic te openen want hierdoor vergroot ik natuurlijk het bedrijfsspecifieke risico. Hoe kijken jullie hiertegenaan?



Ik wil er niet teveel werk aan hebben (dus niet actief aan- en verkopen): alle effecten die ik koop zijn bedoeld om te behouden (dit tevens ten behoeve van pensioeninkomsten).

Om diezelfde reden geen obligaties (renderen momenteel nagenoeg niet) of opties in portefeuille. De horizon ligt voor mij ongeveer op 10-15 jaar (nu begin 30), veel verder kan ik momenteel naar mijn idee niet vooruit plannen.



Suggesties/opmerkingen? Ook inzake het bereiken/behouden van mijn doel in het kader van de samenstelling van de nieuw te plegen aankopen voor volgend jaar.

Ik lees hier op IEX veel over specifieke aandelen of proposities, dergelijke input is ook zeker welkom. En ook: wat zouden jullie anders doen?



Bij voorbaat bedankt voor de reacties.





NB. Alle bedragen in EUR.