Daytraders « Terug naar discussie overzicht

ha Bearishbull en Wimke...leuk weer ff posts van jullie te zien. Ik ben sinds een aantal jaren weer " gewoon " aan het werk, maar houd h.e.e.a. nog wel in de gaten. ga in de toekomst wel weer beginnen. de vola is sinds de komst van Trumpiedup wel historisch hoog, jammer om daar niet bij te kunnen zijn, Ik heb de markt indertijd verlaten met Sierra Charts via Infinity als broker. Lage marges en kosten, betrouwbaar en " licht" platform. Lage kosten wellicht ook door webbased selfservice verdienmodel. in geval calamiteit is er altijd wel iemand bereikbaar, zeker tijdens USA business hours, maar ik heb een keer zitten zweten met open posities zonder zicht op de situatie (web down, niet de schuld van Infinity) dan duurt een paar minuten wachten op respons verdomde lang.....Ga in geval van " herintraden " (haha) wel terug bij deze club.

Heb ook gewerkt met market delta (weet niet meer aan welke broker gekoppeld) en in verleden tot tevredenheid met chartnet en later WHS...tot ik er achter kwam dat ook zij met geaggregeerde data werkten en soms een paar tikken op een spike gemist werden. dit leidde dan bij mij tot frustratie (" ben verdomme uitgestopt maar de prijs is daar op een paar ticks na niet geweest ! " ) en wantrouwen (" ze verrekenen verdorie trades op hun eigen server en niet via de beurs " ) en dat soort dingen.



Succes verder!