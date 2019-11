Hallo, Dinsdag heb ik een afspraak met mijn KBC beleggingsexpert om terug een redelijk bedrag te beleggen ( de waarde van een bouwgrond) nu hoor ik allerlei geruchten over een nakende recessie en ben ik bang op een slecht moment in te stappen in beleggingsfondsen ! Wat is jullie gedacht geld nog een paar maanden opzij zetten tot de handelsoorlog tussen china en usa deels opgelost is of wat ik eigenlijk van plan was in vastgoedfondsen te beleggen ? Als ik in fondsen beleg welke zijn de favorieten ? Alvast bedankt

