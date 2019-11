De bronbelasting die in Frankrijk op dividend wordt ingehouden is per 1 januari 2018 van 30% gedaald naar 12,8%. Desondanks houden ING en DeGiro nog steeds 30% in. Heeft iemand wellicht betere ervaringen met andere banken/brookers? Of tips hoe deze onterechte heffing te vermijden? Bij voorbaat dank! (Ik heb vanmiddag een vergelijkbare post gedaan, maar kan niet achterhalen of die ook geplaatst is...)

