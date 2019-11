De voormalig Goldman Sachs partner Mario Draghi is slim genoeg om de Europese Centrale Bank (ECB) Titanic te verlaten voordat het zinkt. Het is duidelijk dat zijn opvolger Lagarde is aangesteld om het schip het laatste zetje te geven en bovendien donders weet wat haar rol is. Als er ooit een argument was om de Europese Unie koste wat het kost zo snel mogelijk te verlaten, dan is het nu.

