Staatssecretaris Menno Snel heeft afgelopen zomer een voorstel naar de kamer gestuurd voor de aanpassing van de vermogensrendementsheffing of vermogensbelasting. Spaarders worden hard geraakt door de huidige regeling met de lage rentestanden daarom is gekozen om de vermogensbelasting op de schop te gooien. Blijkbaar moet alles budgetneutraal, spaarders gaan minder naar de schatkist brengen dit moet door beleggers of mensen die wel risico nemen worden opgebracht.In de praktijk gaat men er in het voorstel vanuit dat vermogen een rendement kan halen van 5,33%. Eventuele lening worden van het totale vermogen afgehaald tegen 3,03%. Het overgebleven resultaat wordt voor 33% belast.Meer info over het voorstel en een rekentool zijn hier te vinden:Beleggers gaan in plaats van verondersteld rendement van 4% * 0,3 belasting = 1,2% dus 5.33% * 0,33 betalen. Daarbij vallen vrijstellingen ook negatief uit voor de belegger. Voor 100.000 euro vermogen in niet spaargeld tussen nu en 2022 een verschil van €1200 op jaarbasis! Ofwel van 0,4% belastingdruk naar 1,6% belastingdruk! Een toename van 300%!Maar het kan nog erger...Beleggers die met geleend geld beleggen in vastgoed of aandelen worden extra hard getroffen met het voornemen. In de huidige situatie wordt gekeken naar het daadwerkelijk vermogen. Bezit-schuld=vermogen en daarover wordt belasting geheven. In de nieuwe situatie wordt een eventuele schuld om mee te beleggen niet volledig van het vermogen afgetrokken. Men gaat uit van een te betalen rente van 3,03%. De te betalen rente wordt verrekend met het fictieve rendement voor de belegging.Iemand met 100.000 euro aan bezit waar een schuld tegenover staat van 100.00 euro betaalt in de huidige situatie geen vermogensbelasting. Per saldo heeft de belastingplichtige ook geen vermogen. Er wordt wel risico gelopen en de beloning voor dit risico is het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor de lening.In het voorgestelde plan gaat dit drastisch veranderen. Iemand met 100K aan bezit waar een lening tegenover staat van 100K heeft 0 euro vermogen. Hierop kan wel rendement gehaald worden. Enige vorm van belasting hierop lijkt redelijk. In het voorstel gaat de belastingplichtige in de praktijk (100K*0.0533)*0.33=1758 euro aan belasting betalen. Ex vrijstellingen. Van 0 belasting naar ca. 1758! Ofwel 1,78% over vermogen waar men risico mee loopt!Het is nog maar zeer de vraag in hoeverre een gemiddeld rendement van 5,33% realistisch is. Over dit fictieve rendement dient dan 33% belasting betaald te worden. Dit is dan geen vermogensbelasting meer eerder inkomstenbelasting. Er wordt niet meer gekeken naar het vermogen dat iemand heeft maar naar het fictief rendement dat belastingplichtige heeft kunnen behalen over risicokapitaal. Geen vermogensbelasting dus maar inkomstenbelasting! Box 3 kan dan wel afgeschaft worden.Daarbij is 1,78% belasting over het belegd vermogen Europees gezien enorm veel. Nederland zou na Frankrijk op nummer 2 komen. nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensbelasting Een wel heel bijna communistische belasting en dat in een land waar de VVD de premier levert en de grootste partij is!Voorop staat dat spaarders met de huidige vermogensrendementsheffing verre van eerlijk belast worden. Echter is de voorgestelde vermogensbelasting in 2022 is voor beleggers die risico nemen ook ongepast en buitensporig hoog. Dit zal ervoor zorgen dat mensen risico's gaan mijden en minder geld in aandelen en vastgoed zal stromen. Het is maar de vraag of wij dat moet willen en of Nederland daar beter van zal worden.Dit plan gaat in 2020 behandeld worden in de kamer. Willen we iets tegen de belastingverhoging, van op zijn minst 1,2% naar 1,78%, ofwel 48% verhoging, doen dan zullen we van ons moeten laten horen. Overigens betrof de vermogensbelasting voor 2001 slechts 0,7%, nu 1,2% en in 2022 ongewijzigd dus 1,78%! Dat zijn percentages die niets maar dan ook niets te maken hebben met een maatschappij waarbij ondernemerschap en risico nemen beloond zouden moeten worden. Ik ben benieuwd hoe beleggend/vermogend Nederland tegen dit voornemen aankijkt.