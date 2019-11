Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

US136447AW96 Deze is volgens mij veel te ver achtergebleven. Is ook illiquide. Maar een 4% perpetual, niet achtergesteld, maar zelfs 'voorgesteld' en daardoor Aa2 rating van Moody's hoort imo veel en veel hoger te staan. Het is een erg oude erg oude Canadian Pacific Railway debenture stock, 4% perpetual USD Kan niet worden gecalled en heeft een first lien op bijna alle bezittingen van Canadian Pacific, spoorlijnen en rolling stock etc. Vandaar die Aa2 rating (in 2018 opgehoogd vanaf Aa3)

US136447AW96 Deze is volgens mij veel te ver achtergebleven. Is ook illiquide. Maar een 4% perpetual, niet achtergesteld, maar zelfs 'voorgesteld' en daardoor Aa2 rating van Moody's hoort imo veel en veel hoger te staan. Het is een erg oude erg oude Canadian Pacific Railway debenture stock, 4% perpetual USD Kan niet worden gecalled en heeft een first lien op bijna alle bezittingen van Canadian Pacific, spoorlijnen en rolling stock etc. Vandaar die Aa2 rating (in 2018 opgehoogd vanaf Aa3)