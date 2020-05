De natuur zorgt altijd zelf voor een oplossing. Stoppen we teveel beesten in een hok dan komen er vanzelf ziektes. Varkenspest, Q-koorts, vogelgriep etc. Bij de mens ( is ook een beest) is het dus niet anders. We zijn met veel te veel mensen op aarde en we zorgen er voor dat alles kapot gaat. Het coronavirus toont nu aan dat als we met een groot aantal op elkaar leven we makkelijk besmet kunnen raken. Door de getroffen maatregelen tegen het virus zien we dat de lucht weer schoon wordt, er geen files zijn, dieren ineens weer hun gezicht laten zien etc. Dan ziet men pas hoe mooi de wereld is. De enige oplossing om dit soort ziektes te bestrijden, is er voor te zorgen dat de bevolking krimpt.

Is er weer honger in Afrika. Geen voedsel meer geven, maar condooms. Met voedsel wordt het probleem uiteindelijk alleen maar groter.

Er moet op wereldniveau afspraken gemaakt worden over een krimp van de bevolking met als doelstelling maximaal 5 miljard mensen op de wereld. In Nederland is de max. 15 miljoen.

Het coronavirus zorgt nu voor meer sterfte. Ik gun dit niemand, maar het is wel positief. Alleen zou het aantal doden uiteindelijk wel 1000x zo hoog mogen zijn.

Dan kunnen we weer normaal leven en in een kleinere economie handeldrijven.