Het loopt op allerlei gebieden behoorlijk spaak. De boerenstand moet worden gehalveerd. De bouw moet worden neergesabeld en dat terwijl er veel te doen is qua infrastructuur en woningbouw bij enorm woningtekort.



Het onderwijs is niet op orde. Bijna 30 % van de ouders kopen al op eigen kosten bijlessen in. Bijlessen die arme ouders niet kunnen betalen. Goed voor de zgn sociale rechtvaardige gelijke kansen van kabinet Rutte!



Asiel toestroom en immigratie ach VVD Rutte en zijn D'66 en GroenLinks vriendjes juichen dat toe en CDA staat schaapachtig erbij van alles te tolereren.



Ik kan hier een lang verhaal van maken, maar maak het simpel.



Het is economisch al zonder politiek al moeilijk genoeg, maar de politiek is nu helemaal de zaak naar de vernieling aan het werken en waar ligt de oplossing en snel?



Dat is simpel: de partij die anti referendum een pro EU is en anti boer en bouw etc etc met elitair niet luisteren naar volkswil D'66 eruit flikkeren. Die D'66 Jetten had trouwens beter een gehoorapparaatje dan contactlenzen kunnen nemen, maar dat terzijde.



Gaan de machtsverhoudingen flink kieperen en dat is nu snel nodig om de politiek in beweging te krijgen. Andere oplossing is revolutie binnen de VVD en Rutte onmiddellijk weg zetten. Laatste zal gaan gebeuren maar kost meer tijd en die hebben we niet meer.



Groet, Jonas.



PS Apart draadje want nu moet er echt snel worden ingegrepen in dit land.

En begrijp me goed. D'66 eruit kan ook zonder direct nieuwe verkiezingen. Gewoon meerderheden gaan zaken in parlement tot volgende verkiezingen zoals gepland. kunnen partijen mooie eens echt laten merken waar ze staan.