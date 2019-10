Anyone? Ik heb een positie om in te spelen op 1. een betere zinkprijs 2. de 'orphan Period' op de Lassonde curve 3. exploratiesuccessen. FWZ kwam vorige week naar buiten met dit resultaat: "FWZ drills 250m True Width (!) of 3,44% zinc". Merk op dat dit overeenkomt met 250m (True Width!) met 1,86g/t goud equivalent. Vanop hetzelfde platform wordt momenteel een tweede maal geboord, weliswaar in een nieuwe hoek. De markt heeft dit resultaat nog niet beloond. Dit boorresultaat is overigens het eerste vanuit de Boundary Zone, dewelke nog niet opgenomen werd in de bestaande resource en PEA. 4. Upside ivm NPV8% C$779M versus marktkapitalisatie van C$20M Enkele risico's uiteraard. Maar met het sentiment voor zink in het toilet, goedkope waardering en aanstaande katalysatoren, is het huidig niveau in mijn ogen een interessant instapmoment.

