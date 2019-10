Probiodrug « Terug naar discussie overzicht

Bron FD. Stuk van eergisteren:







Vergeet alzheimer niet

Het ene na het andere grote farmaconcern staakte afgelopen jaren zijn zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. De geteste, experimentele middelen bleken niet effectief. Miljarden euro's gingen in rook op.

Maar daar is Vivoryon. Ja, Vivoryon! Het voormalige Probiodrug. Genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs heeft dit kleine Duitse biotechbedrijf de strijd tegen de ziekte van Alzheimer nog niet opgegeven.

Twee weken geleden kondigde Vivoryon een emissie van nieuwe aandelen aan. Het biotechbedrijf wil €70 mln nieuw kapitaal ophalen, waardoor zijn beurswaarde bijna zou verdubbelen.

Gaat dat wel lukken? Verwachten beleggers serieus geld te verdienen met het financieren van de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen alzheimer?

Het startschot stemt tot enig optimisme. Een handvol investeerders garandeerde dat ze voor €30 mln aandelen kopen.

Ook de emissieprijs van de nieuwe aandelen wijst erop dat Vivoryon de wind in de rug heeft. De aandelen kosten €5,61 per stuk. Een dag voor de bekendmaking bedroeg de slotkoers nog €5,95. Het verschil van €0,34 komt neer op een korting van 5,7% voor de nieuwe aandeelhouders.



Die korting is laag, een teken dat Vivoryon rekent op veel interesse. Het Leidse biotechbedrijf ProQr gaf deze maand een korting van 11,6% bij een emissie op de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Het Amsterdamse biotechbedrijf Kiadis moest eerder dit jaar zelfs 21% korting geven om aandeelhouders tot een kapitaalinjectie te verleiden.

Over hogere kortingen kan Vivoryon meepraten. Bij een emissie van nieuwe aandelen in april dit jaar bood het bedrijf, toen nog onder de naam Probiodrug, een korting van 15%. Beleggers betaalden €2,0 per aandeel.

Wat is er de afgelopen zes maanden gebeurd dat de emissieprijs van de aandelen nu bijna drie keer zo hoog ligt? Dat Vivoryon veel minder korting hoeft te geven dan Probiodrug in april 2019? En dat de opbrengst nu een veelvoud zal bedragen van de €8,2 mln zes maanden geleden?

De sleutel zit hem in het feit dat Vivoryon meer is gaan doen dan onderzoek naar alzheimer. Het biotechbedrijf meldde deze zomer een opvallende bijvangst: zijn onderzoeksresultaten blijken mogelijk bruikbaar voor de bestrijding van kanker, met behulp van immunotherapie.

Dat is andere koek dan alzheimer. Immunotherapie tegen kanker is goud. De technologie beleeft een wetenschappelijke en commerciële doorbraak. Het grotere Duitse biotechbedrijf Morphosys ging in juli met Vivoryon samenwerken, in ruil voor een kapitaalinjectie van €15 mln.

Vivoryon is back in business, dankzij een stukje bijvangst.