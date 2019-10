TomTom « Terug naar discussie overzicht

Na een mooie koersontwikkeling tot midden september, volgde er een 'downhill' t/m de cijfers waarbij de koers weer onder de 10 kwam. Inmiddels zijn we weer een week van vele positieve/negatieve speculaties verder, is er meer inzicht gekregen in wat TT nu eigenlijk rapporteert/presteert (inclusief een mooie demasqué dankzij Wim Gille) en neemt het optimisme (bij de meesten) weer toe.



Maar.....de Q3 voorspelling was door velen te optimistisch, door een enkeling realistisch en door een eenling pessimistisch, met als resultaat dat #41 (Alfonz) van de 43 deelnemers (van hoog --> laag) de beste voorspelling deed.



Dat kan beter...............!?



Kortom, wie pakt de handschoen op, speelt (weer) mee en kan zich na op 5 februari 2020 tijdens de presentatie van de 2019 resultaten, laten kronen tot "TomTom meestervoorspeller" ?



ter herinnering



Q1-2019: gemiddelde voorspelling: 8,85; actuele koers: 8,245

Q2-2019: gemiddelde voorspelling: 9,59; actuele koers: 9,693

Q3-2019: gemiddelde voorspelling:11,84; actuele koers: 9,710





SPELREGELS:

1. Opgaven moeten deze vorm hebben: GLMF 13,13 (twee cijfers achter de komma)



2. Geen discussie met de jury over de spelregels en igv discussie bepaalt de jury (in nauw overleg met BDB)



3. Indien je een koers opgeeft die al eerder genoemd is, zal de spelleider het verhogen of verlagen naar de dichtstbijzijnde nog vrije waarde.



4. Inschrijvingen 'verstopt' in een lijst van eerdere opgaven zullen genegeerd worden. Alleen door de spelleider geposte overzichtslijsten zijn geldig.



5. Je kunt vanzelfsprekend slechts 1x meedoen. Wijzigen van een eerdere opgave is niet mogelijk, het corrigeren van een afgekeurde opgave is wel toegestaan



6. Opgaven voor dinsdag 4 februari 2020, 24.00 uur NL-tijd, en alleen in deze draad.





Winnaar is de deelnemer van wie de opgave het minst verschilt van het (positieve of negatieve) verschil tussen de opgave en de slotkoers van 5 februari 2020.



Laat je visie, inzicht en kennis (of wilde gok) zien en plaats een voorspelling.



Wie durft?