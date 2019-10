Waarschijnlijk. Laat in een dergelijk verhaal (voor anderen) je zeer individuele kosten gerust weg. Niet om stoer te doen met een zo laag mogelijk lijkende koopprijs, maar om het allemaal over hetzelfde te hebben. Netto. Dan gaan anderen ook niet even uitrekenen of je er 14 of 14.000 hebt. Wil je het met anderen hebben over 78,75, noem dat dan je break-evenpunt of zo. Geef je een geweldige tip om deze aandelen te kopen, dan rekenen anderen hun eigen transactiekosten maar uit.In algemene zin geef je een opdracht met een maximaal te betalen prijs van 78,46, waar de (individuele) transactiekosten nog bovenop komen. Bestens (market order) heeft voorrang boven een limietorder, maar dan betaal je bij voldoende aanbod wel wat er op dat moment voor wordt gevraagd. Dat kunnen er 50 op 78,00 zijn en 50 op 100. Je hoeft niet meteen met een limietorder zeer actief en scherp aan de handel mee te doen, maar die 100 kun je ook proberen te voorkomen met een limiet van 80. Dat is bijna bestens wanneer de koers van een liquide aandeel 78,00 is, maar dan voorkom je onaangename verrassingen. Je kunt dan wel vaker te maken krijgen met deeluitvoeringen.

Ik heb ze gekocht met een limiet op 78,46. Had ik beter wat lagers kunnen invullen? De aankoopprijs (naar mijn idee inclusief transactiekosten) ligt op 78,75 of zoiets. Komt dit inderdaad doordat het aankoopbedrag over relatief weinig aandelen wordt uitgesmeerd, en daardoor veel hoger uitvalt dan de limietkoers?

