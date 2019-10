Al ‘n poosje zijn die boeren in de weer.... halveren veestapel was de druppel.... koeien worden nog buiten de stal gedoogd ondanks de stikstofuitstoot. Halveren..... dat wil niemand. Halveren van pensioenen/salaris dan staat ‘n ieder op z’n achterste benen. Nu vandaag blijkt, dat de niet gebruikte rechten worden gestolen door de bestuursmaffia, dan is het begrijpelijk dat de boeren in opstand komen. Dat er ‘n monumentale deur wordt gesloopt, is niet netjes. Echter het krakerstuig heeft wel meer monumentale panden gesloopt, waar bestuurlijk NL niet om maalde. Het is weer meten met twee maten.....

Al ‘n poosje zijn die boeren in de weer.... halveren veestapel was de druppel.... koeien worden nog buiten de stal gedoogd ondanks de stikstofuitstoot. Halveren..... dat wil niemand. Halveren van pensioenen/salaris dan staat ‘n ieder op z’n achterste benen. Nu vandaag blijkt, dat de niet gebruikte rechten worden gestolen door de bestuursmaffia, dan is het begrijpelijk dat de boeren in opstand komen. Dat er ‘n monumentale deur wordt gesloopt, is niet netjes. Echter het krakerstuig heeft wel meer monumentale panden gesloopt, waar bestuurlijk NL niet om maalde. Het is weer meten met twee maten.....