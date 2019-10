Jennissen verkiest 10 melkrobots boven conventioneel melken16.606 weergaven•18 jul. 2019Familie Jennissen uit Den Dungen en Berlicum (beide NB) streeft er naar om met weinig arbeid veel koeien te kunnen melken. De stal is daarom compact en de familie melkt haar koeien met 10 melkrobots.Volgens Toon Jennissen kun je met robots beter melken dan met personeel in een conventionele melkstal: „Personeel kan ziek worden en heeft vakantie. Daarbij vinden wij het belangrijk om de koeien minimaal drie keer per dag te melken. Dat gaat met robots veel eenvoudiger.” Lely zette het bedrijf van Jennissen in de spotlights, omdat het het derde bedrijf in Nederland is, dat met minimaal 8 Lely-melkrobots werkt. In de video hieronder beschrijft Toon Jennissen zijn bedrijf en licht Marcel Hendriks toe wat een bedrijf met meer dan 8 melkrobots onderscheidt van een gemiddeld bedrijf met melkrobots.

De boer is troef 15 juni 2016 - EendenboerEend staat steeds vaker op de menu in Nederland en dat vlees komt ook uit Gelderland. In de Achterhoek heeft boer Maikel Everink de enige eendenbroerderij van de Achterhoek. Daarnaast heeft hij ook nog een eendenmesterij in Aalten.Sinds 2006 is Maikel eigenaar van de eendenbroerderij in Groenlo. De eendeneieren worden uitgebroed in moderne en computergestuurde broedmachines. Wanneer de eieren uitkomen, gaan de kuikens naar verschillende eendenmesterijen. Een deel van de kuikens houdt Maikel zelf in zijn eendenmesterij. In drie stallen houdt hij ruim tienduizend eenden.