Dag Forum, onlangs hebben wij aandelen gekocht bij Low and bonar. Deze hebben we ook weer verkocht met rendement. Nu hebben we alleen onze inleg terug ontvangen. Hoe komen we aan ons rendement wat wij hebben behaald? Kan iemand is meenemen in deze nieuwe wereld. Wij krijgen antwoord op onze vraag dat dit via een broker gaat. Geen idee wie of wat dit is. Hoop dat iemand mij kan helpen. Groet Nicolette

