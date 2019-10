ASML « Terug naar discussie overzicht

Opvallend is dat een gemiddelde belegger anders behandeld wordt dan "overige partijen" . ( zoals de Rabo ze omschrijft )

Een assignment terwijl de slotkoers in amsterdam ver van de uitoefenprijs ligt terwijl er later in de avond er een ommekeer in de usa is en er toch een uitoefening komt.

U en ik kunnen na het sluiten van de amsterdamse beurs geen invloed meer uitoefenen terwijl deze overige partijen dit naar harte wel kunnen.

Dit alles komt mij over als een oneerlijke en ongelijke behandeling.

Even een voorbeeld. Asml sloot op vrijdag boven de 226 euro. Een geschreven put van 224 euro maakt geen kans om uitgeoefend te worden zou je denken.

Behalve als de koers in de usa onder deze amsterdamse slotkoers daalt wat ook gebeurde. Een assignment volgde.

Wat mij vooral tegen de borst stoot is dat ik als belegger geen enkel recht heb.

Als ik een call heb die op het eind waardeloos afloopt omdat hij net de uitoefenprijs niet haalt en later op de avond in de usa een dikke winst zou betekenen omdat de koers sterk omhoog gaat. Tja,dan heb ik het nafluiten.