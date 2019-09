Het laatste kwartaal van het kalenderjaar is aangebroken.

De herfst en de winter komen er aan. Op de beurs gelden andere regels.

3e kwartaal-cijfers, importtarieven, Brexit of uitstel ..



Sell in May en go away, but remember to come back in September deed ook dit jaar weer opgeld.

Benieuwd of het doorzet naar een eindejaars rally ..



Ook de eindejaars feestdagen vallen (uiteraard) in het 4e kwartaal.

Het lijkt nu nog zo ver weg -en niet iedereen deelt dezelfde opvattingen over de feestdagen-.

Maar 1 ding geldt wel voor eenieder die op de beurs actief is.

Particulier of professioneel, Long of Short, we hopen allemaal dit jaar goed af te sluiten.





In die zin : een Goed 4e kwartaal @ allen !