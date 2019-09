PostNL « Terug naar discussie overzicht

Grote klanten teleurgesteld over groen licht voor postmonopolie

PostNL neemt postbedrijf Sandd over. Daarmee komt bijna de hele postmarkt in handen van één partij.

In het kort



De koers van PostNL schoot omhoog na het kabinetsbesluit over de overname van Sandd. Niet iedereen is blij met de vorming van een nationaal postbedrijf. De grootgebruikers van zakelijke post hekelen het besluit, maar zien af van juridische procedures.

Het kabinet heeft besloten de omstreden aankoop van rivaal Sandd door PostNL onder voorwaarden goed te keuren. De felste tegenstander, de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP), is ‘teleurgesteld’ in het besluit zoals dat vrijdag door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken naar buiten werd gebracht.

De vereniging, die banken, verzekeraars en energiebedrijven vertegenwoordigt, vreest door de krachtenbundeling veel hogere tarieven te moeten gaan betalen voor zakelijke post. ‘Er is te weinig drukmiddel op de nieuwe combinatie om kosten te verlagen’, zegt voorzitter Wim Ledder van de VGP.

Geen juridische procedure

De grootgebruikers klagen dat er niet naar de bezwaren van de vereniging en andere critici is geluisterd. Formeel is er een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing, maar dat zal de VGP niet doen. Ledder: ‘Het is een lange juridische procedure, terwijl de fusie dan al loopt. Dan is er na enige tijd toch niets meer over van Sandd.‘

Ook wetenschapper Maarten Pieter Schinkel vindt het kabinetsbesluit slecht. De hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam spreekt van een 'historisch politieke inmenging in het onafhankelijk mededingingstoezicht.' Toezichthouder ACM keurde de fusie immers af en dan mag volgens hem Den Haag dat oordeel niet negeren.

Postdienstverlening

Dan is er ook het twistpunt van de universele postdienstverlening (UPD): een wet die ervoor zorgt dat het versturen en ontvangen van post voor iedereen in heel Nederland toegankelijk blijft. PostNL zegt dat het die postbezorging niet op eigen kracht blijvend winstgevend kan uitvoeren. Schinkel bestrijdt dat. De ACM heeft volgens hem aangetoond dat PostNL een te groot deel van zijn netwerkkosten aan de UPD toerekent. Daarmee ontstaat een onjuist beeld van de winstgevendheid.

De hoogleraar stelt voor om voortaan concessieveilingen te organiseren voor de uitvoering van de UPD. Dat zal leiden tot de gewenste concurrentie en daarmee innovatie, efficiëntie en lage tarieven. Hij wijst er ook op dat zakelijke grootgebruikers al hebben aangeboden een generieke heffing te betalen op alle geadresseerde post. Daarmee zou de concurrentie tussen PostNL, Sandd en andere aanbieders in stand kunnen blijven.

Analisten voorzien snelle deal

Kritische geluiden zijn niet besteed aan beleggers. Maandag spoot de koers van het aandeel PostNL omhoog. Tegen het slot noteerde de post- en pakketbezorger 10% hoger op €2,04. Beleggers zijn opgetogen over de postfusie en de voorwaarden die het kabinet stelt aan de vorming van een nationaal postbedrijf. De politieke goedkeuring kwam niet onverwacht. Er was al langer sprake van een politieke meerderheid om het verbod dat toezichthouder ACM had uitgesproken over de postfusie, opzij te schuiven.

Financieel analisten rekenen op een snelle deal. ING-analisten zijn blij met de fusie en zien geen grote verrassingen in de voorwaarden die staatssecretaris Keijzer stelt. Zij hebben een koopadvies op het aandeel met een richtprijs van €3. Analisten van KBC Securities verwachten dat de transactie al in december zal worden gesloten.

Sociale regeling

De hoofdrolspelers zelf reageren terughoudend of niet. PostNL zal pas meer details geven over de integratie en de financiële uitwerking als de transactie is afgerond. PostNL zegt in een korte reactie dat bundeling van de postnetwerken ‘noodzakelijk is voor de continuïteit van de postvoorziening in Nederland’. De onderneming zal alle postbezorgers van Sandd een baan aanbieden. Voor de overige werknemers van Sandd zal worden gekeken naar een functie binnen PostNL ‘of naar andere oplossingen’.

