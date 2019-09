@Realist. Deze was van jou van januari 2018 :-) "Als de Aex index met meer dan 2% daalt vandaag zullen beleggers dit weekend hun strategie goed overdenken. Het resultaat maandagochtend drukt iedereen op de verkoop knop. We kunnen dan de grootste beurskrach ooit verwachten een crash van 15% of meer in een dag. Komende week is er zelfs een kans dat de Aex onder de 400 punten komt. Inderdaa een daling van 157 punten in een week tijd."

