Washington has said it wants to impose tariffs of up to 100% on European exports to the U.S. with an annual trade value of around $11.2 billion a year.Maandagochtend 30 september 2019, om 10:00 uur, beslist de WTO (de wereld-handelsorganisatie) of President Trump in het gelijk wordt gesteld.Washington komt met de 100% tariefheffing op US $ 11,2 miljard aan importheffingen op Europese produkten. Reuters zit lager, en rekent op US $ 7,5 miljard aan importheffingen op Europese produkten. Dat zou neerkomen op 66,96% tariefheffing.bron : www.cnbc.com/2019/09/27/huge-trade-ta... Gents and Ladies, het WTO-besluit kan de beurzen maandag heftig in beweging brengen als Trump in het gelijk wordt gesteld. -of de beurzen komen maandag tot rust als de WTO tegen de verwachtingen in tegen Trump stemt.