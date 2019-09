Ten opzichte van de euro wordt de dollar met de dag meer waard. In Duitsland is een recessie op komst. Brexit gaat grote schade brengen. Deal of geen deal. De EU moet vechten voor haar voortbestaan wegens innerlijke conflicten en meningsverschillen. Al vele, maar dan ook vele jaren is een belegging in Amerikaanse aandelen superieur. Dat kan veranderen als Trump afgezet wordt en de socialisten in de States het voor het zeggen krijgen, maar dat gaat niet gebeuren. Mijn halfbroer hirshi schreeuwde al jaren van de daken dat je als belegger in de States moet zitten en niet in Europa.

