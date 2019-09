ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

Man man, trieste gebeurtenissen vandaag weer in een poging de ABN-AMRO aandeelhouder buiten spel te zetten..



ik zie ze al zitten, die twee; CEO ABN-AMRO Kees van Dijkhuizen samen met de openbaar aanklager in een bilateraaltje: "Zeg Kees, jullie zijn de aandeelhouders wel heel erg aan het verwennen met die € 1.60 dividend. En de koers is ook al fors gestegen de afgelopen 2 maanden.." "Wat gaan we hieraan doen Kees?" Nou zegt Kees "ik weet wel wat, Laten we net als bij de ING wat gaan roepen over te weinig controle over witwassen, doet het altijd lekker in de publieke opinie". 'Maar jullie hebben toch al een verbeterprogramma" zegt de openbaar aanklager? "Ja" zegt Kees, maar dat gaat nog niet over de anti-witwaswet wwft.."



"Als je hem over die boeg gooit, knalt de koers wel 10% naar beneden en kun je ons een dikke boete geven, waarmee wij gerechtvaardigd het dividend kunnen castreren, hahaha ;-)"

"maar we hebben hier toch helemaal geen bewijs voor" zegt de openbaar aanklager.

"Maakt niet uit" zeg Kees. "we hebben de publieke opinie toch mee, iedereen vind aandeelhouders toch op geld beluste maniakken, die kun je ongestoord geld afhandig maken" zegt Kees.



"Denk je eens in, beste openbaar aanklager, wij zullen de gevierde topmannen zijn die alles in 'goede' banen zullen leiden, zit geen risico aan, de boete is een vestzak/broekzak verhaal, omdat ABN AMRO nog grotendeels, meer als 53% in handen van de staat is, doet de staat geen pijn.." zegt Kees. "En we hoeven minder aan de aandeelhouders af te dragen in vorm van dividenden. Wij zullen helden zijn! Gevierd! Ik zie ons al interviews aan de Financiële Telegraaf geven en ons bij Jinek zitten, weet je wel wat dat voor onze carrière kan betekenen!" zegt Kees opgelaten!







"Maar in ABn-amro zitten toch ook pensioenfondsen zoals ABP die zwaar door deze aanval getroffen zullen zijn? de pensionado's kunnen er toch niets aan doen dat zij hiermee mee gekort zullen worden?"



En is dit niet gevaarlijk voor ABN-AMRO, in die zin dat het vertrouwen al aan het dalen is door de toegenomen kosten en de lage rente die ABN-AMRO rekent aan haar klanten en in combinatie met misschien de aankomende negatieve rente die jullie gaan berekenen? kan dit niet net de de druppel zijn die de bankrun-emmer doet overlopen..!?" zegt de openbaar aanklager nog..



Acht wat maakt het uit zegt Kees, Nederland verandert toch langzaam in een bananenrepubliek, kijk naar het stikstofakkoord en naar Zandvoort, hypocrisie ten top, kijk naar de huidige politiek, een VVD waarvan de helft corrupt blijkt te zijn, die milieuakkoorden aan Groen Links kadoo doet, een niet gedragen veel te duur klimaatakkoord er door ramt bij Bernard Burger, kijk naar de zorgverzekeraars die echt 8 miljard als reserves aan moeten houden ipv 6 mld, en rustig € 6 er iedere maand bijnemen van de bijstandtrekkers, die DSW-directeurs rijden in Maserati's rond, Hahaha, Hahahaha, geloof me, het maakt echt niet meer uit in dit land, en niemand die iets echt doet of laat staan tegenhoudt of voorkomt, dan kunnen wij toch ook gewoon doen waar we zin hebben, en voor eigen glorie gaan.." antwoord Kees met een brede glimlach op zijn gezicht.



"Ach, je hebt ook gelijk ook" zegt de openbaar aanklager vrolijk. "Laten we het maar doen, Als jij de RvC alvast informeert Kees, dan begin ik hier alvast met het schrijven van het persbericht dat morgen voorbeurs mooi de deur uit kan naar de bloeddorstige media, Hahaha"