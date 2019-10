Het is de normaalste zaak van de wereld dat hele grote partijen elkaar miljarden op de repo markt lenen om in hun korte termijn behoefte aan cash te voorzien. Hoe het globaal werkt is partij A - die behoefte heeft aan cash - onderpand (vaak staatsobligaties) aan partij B verkoopt met de belofte dat onderpand de volgende dag met een kleine rentevergoeding weer terug te kopen.De afgelopen weken was er echter op deze miljardenmarkt een groot gebrek aan partijen die cash wilde verstrekken, terwijl de vraag naar cash gelijk bleef. Daardoor stegen de gevraagde rentevergoedingen op deze markt naar torenhoge percentages (vraag en aanbod). De FED (centrale bank in de VS) moest ingrijpen door aan de aanbodkant op deze markt te gaan opereren. Sinds de crisis van 2008 was dat niet meer gebeurd.Er werden verschillende redenen gegeven voor deze onevenwichtigheid. Zo zouden veel partijen hun vennootschapsbelasting moeten betalen aan de Amerikaanse overheid waardoor dat geld niet naar de repo markt kon. En banken zouden voor het einde van het kwartaal hun balans schoon willen houden (wat dat ook mogen betekenen).Alleen: nu is er een nieuw kwartaal begonnen, maar de repo markt is nog steeds niet in evenwicht en de FED moet blijven ingrijpen. Dat is een feit.En dan verschijnen er allemaal artikelen waarom dat zo is.Volgens sommigen komt het echter doordat JPMorgan de balans op een andere manier wil inrichten waardoor zij zich als voorheen één van de grootste partijen minder op de repo markt bewegen.Eén artikel - geschreven door een Russische fund manager (dus de betrouwbaarheid is een vraagteken) - geeft als reden dat partijen op de markt het onderpand niet vertrouwen. Volgens deze partij worden dezelfde obligaties wel drie keer aan verschillende partijen tegelijkertijd als onderpand gegeven. www.ccn.com/collateral-why-banks-are-... Ik weet natuurlijk niet of dit verhaal uit een trollenfabriek komt, maar als het waar is dan is dat behoorlijk ernstig.==============================================================Dit is op dit moment wel de grootste onevenwichtigheid in het financiële systeem. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er nog maar één post over dit onderwerp op dit forum is geplaatst.