Maar daar is toch ook geen antwoord op te geven. Je doet alsof je in een casino bent, ervan overtuigd bent dat de volgende rood is bij roulette en je vindt het de fout van het casino dat het zwart is. Er is niet een boekje "redenen waarom de markt doet wat die doet". Zoiets bestaat niet.

Grote kans dat de verlaging van een kwartje door de FED al lang door de markt was verwacht en dus al lang in de Euro-USD koers verwerkt zat. Dan zie je vaak dat bij het uitkomen van de verwachting koersen tegengesteld reageren ten opzichte van wat logisch zou zijn. Het bekende: Het hebben van de zaak, is het einde van het vermaak of 'Buy the rumour, sell the fact'

Je probleem is dat je denkt dat je gelijk hebt. Beleggen: (geld) aan iets besteden waarvan je hoopt dat het in waarde zal stijgen: zijn geld in aandelen beleggen Speculeren: kopen en verkopen enz., waarbij groot risico is Je doet nummer 2, maar zegt dat je nummer 1 doet. Je fout!

Ik zette direct na de bekendmaking van het nieuws in en ben er enkele minuten later weer uitgegaan. Je ziet een duidelijke verandering in de grafiek, precies op het moment van de bekendmaking van het nieuws, dus is die verandering een direct gevolg van het nieuwsbericht. Die 150miljard verandert niets aan het feit dat die verandering een direct gevolg van het nieuwsbericht was.Zou iemand me nu wellicht kunnen vertellen waarom de EUR/USD koers ging dalen ipv stijgen?

Welke kennis mis ik in dit geval precies?Het punt is echter dat ik goed gokte. Als ik fout had gegokt en daardoor had verloren had ik geen vraag gehad. Ik vraag me dus af waar het misgegaan is.

Beste forummers, Gisteren heb ik helaas een misstap begaan met mijn investering, ik ben benieuwd waar dit fout gegaan is. Ik ben nieuw in de beleggingswereld. Recentelijk ben ik afgestudeerd en heb besloten (een deel) van mijn toekomstige spaargeld te investeren in plaats van op een spaarrekening te zetten. Ik ben daarom begonnen met investeringen maken op basis van het nieuws, wat ik nauwlettend via verschillende websites in de gaten houd. Gisteren las ik een artikel met betrekking tot de mogelijke verlaging van de rente door de fed. Ik heb er op gegokt dat de rente met 0,25% verlaagd zou worden (zoals ook is gebeurd). De dollar zou dan in waarde dalen. Op basis van deze data besloot ik op EUR/USD long in te zetten, omdat die koers dus stijgt wanneer de dollar in waarde daalt. Vervolgens nadat het nieuws naar buiten komt dat de rente inderdaad daalt, daalt de koers van EUR/USD ook. Ik vraag me nu ten zeerste af hoe dit kan. Weet iemand het antwoord? Alvast bedankt.