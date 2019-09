Volgens mij is dit weer een interessant aandeel.



eton pharmaceuticals.



Die maken van al bestaande medicatie, medicatie met een nieuw jasje. Ik denk dat vooral de vloeibare lamotrigine interessant is, omdat het dan makkelijker bij kinderen te gebruiken is. Ze hebben zo een hele forse pijnlijn met middelen die dus al bewezen werken, maar alleen met een nieuw jasje.

Ook de schildkliermedicatie (levothyroxine) is een enorme markt.



dit zijn de data die komen:

ET-103 Clinical Results (Third Quarter 2019)

ET-202 PDUFA Date (October 21, 2019) (phenylefrine, is een veelgebruikt middel in de anesthesie, maar dan ready to use)

Potential ET-103 NDA Submission (Fourth Quarter 2019)

Potential ET-104 NDA Submission (Fourth Quarter 2019)

Potential DS-300 ANDA Submission (Fourth Quarter 2019)

EM-100 Amendment Submission (Fourth Quarter 2019)

ET-105 PDUFA Date (March 17, 2020) (dit is lamotrigine drank)

Potential EM-100 FDA Response (First Quarter 2020)



Dit is de pijplijn:



ET-202 (Phenylephrine) Injectable Hospital Submitted $50 million +

ET-105 (Lamotrigine) Oral Liquid Neurology Submitted $700 million +

EM-100 (Ketotifen) Ophthalmic OTC*** Submitted $50 million +

ET-203 Injectable Hospital Submitted $90 million +

ET-104 Oral Liquid Neurology 2019 $75 million +

DS-300 Injectable Hospital 2019** $75 million* +

ET-103 (Levothyroxine) Oral Liquid Endocrinology 2019 $2.5 billion +

DS-100 Injectable Hospital 2020 $100 million* +

ET-101 Oral Liquid Neurology 2020 $800 million +

ET-102 Oral Liquid Neurology 2020 $100 million +

ET-201 Injectable Injectable 2020 $10 million +





Dus ladingen potentieel goed nieuws waarop de koers kan reageren. Aandeel is de laatste weken al wat gestegen, maar ik denk dat er nog veel potentie in zit. Ik heb er vandaag nog 400 bijgekocht.