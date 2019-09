De volle omvang van de stikstofcrisis wordt duidelijk. Cruciale Rijkstaken, zoals defensie, wegenonderhoud en dijkverzwaringen, dreigen stil te vallen. De uitvoering van het Klimaat­akkoord, het functioneren van defensie, de visserij en het Nederlandse vervoersnetwerk worden bedreigd door het stikstofvonnis. 127 belangrijke, soms cruciale overheidsprojecten staan op de tocht sinds de Raad van State het stikstofbeleid failliet verklaarde. Vooral de ministeries van economische zaken, defensie en infrastructuur en waterstaat worden hard getroffen door het stikstofvonnis, blijkt uit een lijst die ‘RTL Nieuws’ gisteravond publiceerde. Volgens bronnen in Den Haag klopt het dat de genoemde Rijksprojecten worden getroffen. Eerder werd al bekend dat in Nederland 18.000 projecten, waaronder particuliere initiatieven, op losse schroeven staan. Stilleggen bouw windmolens in zee en op land. Halvering agrarische sector (D66) met een export van 112 MILJARD (2015), na de VS de grootste landbouw-exporteur ter wereld. Voor de bouw dreigt een nieuwe crisis als de problemen rond stikstof niet snel worden opgelost. ABN Amro becijferde dat de sector komende vijf jaar minimaal 14 miljard euro aan omzet gaat mislopen. “Orderboeken raken komende tijd minder snel gevuld. Deze uitspraak zal niet zomaar overwaaien.” Nog langer wachten op een nieuwbouw huur- of koop-woning. Ook al onderhanden werk stilleggen ? Vul het verder zelf maar aan, de consequenties zijn eindeloos. Is er nog een mogelijkheid om de 'stikstof-uitspraak' van de Raad van State volledig te negeren of te omzeilen ? Hoe is het toch mogelijk dat al die knappe koppen in Den Haag in staat zijn geweest om een groot deel van het land en economie lam te leggen ?

