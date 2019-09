[quote alias=josti5 id=11826108 date=201909122117]Dank je wel, dividendje.Gaat het CIZ met deze oplossing akkoord?Wij horen hierover namelijk verschillende berichten.[/quote}Goh, ik zou zeggen josti, zoek het even op en kijk eerst naar de officiële regelgeving.Bestaand testament kan belangrijk zijn qua bepalingen.Bij info van notarissen moet je erg waakzaam zijn.Staan nogal wat fouten of oude info op.Ik heb het uitgezocht destijds, maar durf het niet meer uit mijn hoofd je te zeggen.Er is best veel mogelijk en ergens was het volgens mij vaak slim om zo lang mogelijk dat huis te behouden en dus zo lang mogelijk de verkoop uit te stellen.

Woning is nu onbelast box1vermogen van moeder, dus voor de ciz en de wiegen bijdrage regeling is dat prima, de peildatum id 1 januari van een kalenderjaar. Advies om de woning begin volgend jaar te verkopen, moeder kan de koopsom schenken (per kind is het tarief 10% over de eerste 120.000 euro, is gelijk aan de erfbelasting. Moeder heeft dan de volgende peildatum 1 januar geen woning meer en ook geen box3 vermogen aangezien dat aan de kinderen is geschonken.

