ABN AMRO: 'ECB-pakket is matig'

BAS VAN DER HOUT

Vandaag om 17:21

Volgens econoom Nick Kounis van ABN AMRO koopt de Europese Centrale Bank (ECB) niet genoeg obligaties op. 'Op dit tempo kan het programma nog jaren doorgaan'.



Naar aanleiding van het rentebesluit van de ECB interviewden we Nick Kounis.



1. Wat vindt u in het algemeen van het stimuleringspakket van de ECB?

Nick Kounis: 'De meeste maatregelen waren in lijn met de verwachtingen. Het opkoopprogramma voor obligaties was hierop een uitzondering. Aan de ene kant was het agressiever dan verwacht omdat er geen einddatum op zit, aan de andere kant is het bedrag aan obligaties dat ze opkopen nogal klein. Over het algemeen zeg ik dat het pakket wat mager is'.



2. Waarom is een opkoopprogramma van 20 miljard per maand te weinig?

Kounis: 'In het eerste jaar - dat was 2015 - dat de ECB het opkoopprogramma uitvoerde kocht ze voor 60 miljard euro aan obligaties per maand. Tegen het tweede jaar was dat opgelopen tot 80 miljard dollar per maand. Hoofdeconoom Philip Lane van de centrale bank berekende eerder dat het totaal aan onconventionele maatregelen in die tijd de inflatie met 0,5 procentpunt per jaar had verhoogd. Op dit moment heeft de monetaire autoriteit een vergelijkbaar gat tussen de werkelijke inflatie en de doelstelling van 2 procent. Het is dus vreemd dat ze nu 4 keer minder gaat opkopen. Op deze manier kan dat opkoopprogramma inderdaad nog heel lang duren'.



3. Waarom is deze beslissing dan genomen?

Kounis: 'Dat is inderdaad de grote vraag. Het kan dat ECB-voorzitter Mario Draghi het programma wat heeft afgeslankt, omdat hij verwachtte dat er anders geen meerderheid voor zou zijn in de Raad van Bestuur. Misschien dat ze daarom geen einddatum aan het opkoopprogramma hebben toegekend. Het kan een trucje zijn om met een mager opkoopprogramma toch de markten te verrassen. Maar met zo'n klein bedrag is het signaal gewoon niet krachtig genoeg'.