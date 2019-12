JR,



Goed dat jij zulk soort ontwikkelingen aankaart. Mij is de afgelopen jaren grofweg twee zaken opgevallen , waarover we het ook in de KK gehad hebben.



1. Dat hele gedoe met UBO Wat een gedoe bij de bankiers, die aan hun verplichtingen moeten voldoen en dan moet dat ook nog jaarlijks bevestigd worden met uiteraard jaarlijks een rekening.



2. De langzaam maar zeker overal in West_ Europa geconstateerde, uitermate irritante bemoeienis van bankiers van BNP PARIBAS, KBC, ING, RABO, ABN AMRO, De groof Petercam, maar ongetwijfeld nog veel meer banken met de transacties van hun klanten.



NU pas komen de jaarverslagen van de bankiers hoeveel ondernemingskosten zij allemaal niet kwijt zijn aan , in essentie, een overheidstaak. Bankiers zijn gedeeltelijk fiscale controleurs geworden. Men praat er niet hardop over: Maar er heeft zich wel degelijk een echte fundamentele verandering voorgedaan.



3 ALLE belastingdiensten van ALLE West-Europese landen zijn er als de kippen bij om (zwaar) financiële boetes uit te delen als de aangiftes te laat binnenkomen. en als de verschuldigde belastingen niet binnen een termijn betaald worden, maar...… diezelfde fiscale autoriteiten laten je, zonder met hun oogleden te knipperen, de belastingplichtige tot DRIE lange jaren wachten op een terugbetaling.



NATUURLIJK heeft dat een democratische goedkeuring, een democratische ondersteuning dat zoiets kan gebeuren, maar puur formeel, puur fundamenteel is het de arrogantie van de sterkste: JIJ betaalt zoals wij willen op tijd en WIJ ( De Overheden) betalen pas terug na...pakweg drie jaar.



JR, nog een aardige: Als je in Nederland je AOW op een andere bank gestort wil hebben..... dan EISEN ze een geschreven brief.... Soms blijven we gezellig en vertrouwd ouderwets, maar zo houden we weer een leger ambtenaren bezig... Dat is gemeen, Peter, dat doen ze uiteraard ook voor jouw veiligheid! Stel je voor dat er via computers met die rekeningnummers geknoeid gaat worden. Blijkbaar is het allemaal niet zo veilig.



Peter