Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het goed om de financials Galapagos op te sommen per heden: 10 september 2019.





Galapagos NV Globaal



Marktkapitalisatie: 61.652.086 uitstaande aandelen * €143,70 = €8.859.404.758

Cashpositie 30-9-2019: +/-€5.600.000.000 (zie onder)

Milestones uitstaand (maximaal nog te ontvangen o.b.v. succes fase 3/2 programma's): $3.705.000.000

Cash per aandeel 30-9-2019: €90,84 (+/-)





Cashpositie Galapagos



Cashpositie 30-6-2019: €1.147.923.000

Mijlpaalbetaling en kapitaalinjectie Gilead 23-8-2019: €4.550.000.000

Cashburn 3e kwartaal 2019: -/- €100.000.000



Cashpositie 30-9-2019: +/-€5.600.000.000*

*Exclusief €94.000.000 R&D subsidies België en Frankrijk komende 4 jaren.





> Milestones uitstaand (maximaal nog te ontvangen o.b.v. succes fase 3/2 programma's): $3.705.000.000. Zie onder verdere toelichting van programma's:

(GLPG0634 / GLPG1690 (ook SSc) / GLPG1972 / MOR106 / CF-triple)

> Royatlies Zie onder verdere toelichting





Aantal uitstaande aandelen: 61.652.086

Aantal nog uit te geven aandelen aan Gilead (8% ophoging belang): +/- 7.000.000**

Aantal uitstaande warrants: 4.258.602



** toename cashpositie bij uitbreiding Gilead +/- €1.164.000.000 (2.431.000 aandelen * €140,59 en 4.568.000 aandelen * bijv: €180 (koers €150 laatste 30 dagen + 20%))





Samenwerkingsverbanden Galapagos





Programma GLPG0634 = Filgotinib > Inflammation / ontstekingsziekten o.a.:



Rheumatoid arthritis (RA) / reumatische artritis

Ulcerative colitis (UC) / colitis ulcerosa

Chrohn's disease (CD) / ziekte van Crohn & 2x aanverwante ziekten

Ankylosing Spondylitis (AS) / ziekte van Bechterew

Psoriatic Arthritis (PsA) / psoriatische artritis

Sjogren's Syndrome (SS) / primaire syndroom van Sjogren

Uveitis / uveïtis

2x Lupus (CLE en MLN)





Partner: Gilead

> Alle werelddelen; Galapagos doet aan co-commercialisatie BIG 5 EU, en in BENELUX is Galapagos zelf verantwoordelijk voor verkoop



> Mijlpaalbetalingen van $670.000.000 door Gilead te betalen

(development/regulatory) bij bereiken vooraf gedefinieerde vorderingen

> Mijlpaalbetaling van $600.000.000 door Gilead te betalen bij bereiken omzetniveaus

> Royalties: 20-30% over de omzet (excl. winstdeling > zie onder)

> Winstdeling: 50%/50% BIG 5 EU & BENELUX na vermarkting

> Development kosten: vanaf 14-7-2019: 50/50

> Marketingkosten voor Gilead (excl. BIG 5 EU en BENELUX = 50/50 o.b.v. winstdeling)





Programma GLPG1690 = Ziritaxestat > Idiopathic pulmonary disease (IPF) / idiopathische longfibrose



Partner: Gilead

> Alle werelddelen, exclusief EU&aanverwante landen (Galapagos zelf)



> Mijlpaalbetaling van $325.000.000 door Gilead te betalen na FDA goedkeuring

> Royalties: 22-24% over de omzet

> Development kosten: vanaf 14-7-2019: 50/50

> Marketingkosten voor Gilead (excl. EU)





Programma GLPG1690 > Systemic schlerosis (Ssc) / systemische sclerose



Partner: Gilead

> Alle werelddelen, exclusief EU&aanverwante landen (Galapagos zelf)



> Mijlpaalbetaling van $150.000.000 door Gilead te betalen na in-licenseren molecuul, indien er sprake is van goede fase 2 data (opt-in) NOVESA studie (H2 2020 uitslag)

> Royalties: 22-24% over de omzet

> Development kosten: na succesvolle fase 2 data, en na opt-in dan: 50/50

> Marketingkosten voor Gilead (excl. EU)





Programma GLPG1972 > Osteoarthritis / artrose



(a) Partner: Gilead

> USA-Markt



> Mijlpaalbetaling van $250.000.000 door Gilead te betalen na in-licenseren molecuul, indien er sprake is van goede fase 2 data (opt-in) ROCCELLA studie (H2 2020 uitslag)

> Mijlpaalbetaling van $200.000.000 door Gilead indien bepaalde secundaire eindpunten ROCCELLA studie worden behaald.

> Mijlpaalbetalingen van $550.000.000 (regulatory/sales) door Gilead na opt-in en verdere opstart fase 3 etc.

> Royalties: 22-24% over de omzet

> Development kosten na fase 2: indien opt-in dan: 50/50

> Marketingkosten USA voor Gilead na opt-in, en succes in verdere fase 3 studie



(b) Partner: Servier

> Alle werelddelen, exclusief USA



> Mijlpaalbetalingen van $260.000.000 (development/regulatory/sales) door Servier bij positieve vooruitgang, ofwel goede fase 2 data ROCCELLA studie (H2 2020 uitslag)

> Royalties: 5-9%? over de omzet (single digit)

> Development kosten: voor rekening van Servier

> Marketingkosten: voor rekening van Servier





Programma MOR106 > Atopic dermatitis / eczeem



(a) Partner: Novartis. Galapagos en MorphoSys delen de mijlpaalbetalingen en royalties (onder reeds gecorrigeerd).

> Alle werelddelen



> Mijlpaalbetalingen van $500.000.000 door Novartis te betalen (development/regulatory/sales) bij bereiken vooraf gedefinieerde vorderingen

> Royalties: 6-11% over de omzet (helft van low teens and twenties)

> Development/Onderzoekskosten: Novartis

> Marketing/Productiekosten: Novartis

> Andere zieke-indicaties voor MOR106, 2 is genoemd, worden nog doorontwikkeld.





Programma CF-triple > Cystic Fibrosis / taaislijmziekte



Programma overgenomen door: AbbVie.

> Alle werelddelen



> Mijlpaalbetalingen van $200.000.000 door AbbVie te betalen (development/regulatory/sales) bij bereiken vooraf gedefinieerde vorderingen

> Royalties: 5-12%? over de omzet (single digit to low teens)

> Development/Onderzoekskosten: AbbVie

> Marketing/Productiekosten: AbbVie





Andere Galapagos fase 1/preklinische/discovery programma's



Partner: Gilead

> Alle werelddelen, exclusief EU&aanverwante landen (Galapagos zelf)



> Mijlpaalbetaling van $150.000.000 door Gilead te betalen na in-licenseren molecuul, indien er sprake is van goede fase 2 data (opt-in)

> Royalties: 22-24% over de omzet

> Development kosten: na succesvolle fase 2 data, en na opt-in dan: 50/50

> Marketingkosten voor Gilead (excl. EU)





Op- en aanvullingen en verdere updates gewenst.