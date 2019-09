Hi,Sinds vorig jaar kan ik niet meer handelen in non PRIIPs complaint ETFs (= Amerikaanse ETFs).Geldt dit ook voor beleggings-BV? Of kan een Nederlandse beleggings-BV nog gewoon US based ETFs kopen bij IB/De Giro?Ik heb deze week gehoord van de nieuwe plannen van box 3. Kan ik door beleggingen onder te brengen in een BV zowel PRIIPs als box 3 omzeilen? Ik begrijp dat ik vennootschapsbelasting betaal maar is dat alleen over de gerealiseerde winst?Moet een beleggings-bv maandelijks de DBA een salaris uitbetalen?

Hi, Sinds vorig jaar kan ik niet meer handelen in non PRIIPs complaint ETFs (= Amerikaanse ETFs). Geldt dit ook voor beleggings-BV? Of kan een Nederlandse beleggings-BV nog gewoon US based ETFs kopen bij IB/De Giro? Ik heb deze week gehoord van de nieuwe plannen van box 3. Kan ik door beleggingen onder te brengen in een BV zowel PRIIPs als box 3 omzeilen? Ik begrijp dat ik vennootschapsbelasting betaal maar is dat alleen over de gerealiseerde winst? Moet een beleggings-bv maandelijks de DBA een salaris uitbetalen?

Hi, Sinds vorig jaar kan ik niet meer handelen in non PRIIPs complaint ETFs (= Amerikaanse ETFs). Geldt dit ook voor beleggings-BV? Of kan een Nederlandse beleggings-BV nog gewoon US based ETFs kopen bij IB/De Giro? Ik heb deze week gehoord van de nieuwe plannen van box 3. Kan ik door beleggingen onder te brengen in een BV zowel PRIIPs als box 3 omzeilen? Ik begrijp dat ik vennootschapsbelasting betaal maar is dat alleen over de gerealiseerde winst? Moet een beleggings-bv maandelijks de DBA een salaris uitbetalen?