Stikstofregels dreigen ’dramatisch’ uit te pakken voor haven- en industrieterrein Moerdijk

MOERDIJK - Door de stikstofcrisis dreigen zeker acht bedrijven- en duurzaamheidsprojecten op Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) lamgelegd te worden. Een daarvan is een bedrijfsvestiging van een buitenlandse investeerder waarbij oude banden verwerkt worden tot biobrandstof voor de scheepvaart. Omvang van die investering: 100 miljoen euro.



Franka van der Rijt 07-09-19, 06:00 Bron: BN DeStem

Dat meldt een uiterst bezorgde directeur Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Moerdijk in een brief aan het landelijke adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van voormalig minister Remkes. ,,Enorme vertraging bij het doorlopen van vergunningprocedures is nu al onafwendbaar. Waar leidt dit toe? Als oplossingen op korte termijn uitblijven, doemt een rampscenario op voor Moerdijk.”



De brief aan Remkes is bedoeld als wake up call. Het adviescollege is door landbouwminister Schouten ingesteld om, hopelijk deze maand, oplossingen aan te dragen voor de stikstofcrisis die heel Nederland in de greep houdt.



De Raad van State verwees in mei het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand. Hierdoor zijn landelijk inmiddels duizenden projecten (woningbouw, infrastructuur, industrie) stil komen te liggen. De PAS bood ruimte om nabij kwetsbare natuurgebieden te bouwen waarbij in de vergunning werd voorgesorteerd op stikstofbeperkende maatregelen in de toekomst. Dat mag niet meer.



De vergunningprocedure (waaronder een Milieu Effect Rapportage) voor het bandenverwerkende bedrijf was bijna volledig doorlopen, maar ligt nu stil. Als het lang gaat duren, vreest Van den Oever dat de investeerder eieren voor zijn geld kiest en uitwijkt naar bijvoorbeeld Antwerpen. Daar heeft het bedrijf niets te duchten van beperkingen vanwege Nederlandse Natura 2000-gebieden.



Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk, vreest een rampscenario voor het haven- en industrieterrein door de stikstofcrisis. Er liggen al acht projecten stil.

Schrijnende gevolgen voor Moerdijk

De gevolgen voor het haven- en industriegebied van Moerdijk zijn des te schrijnender omdat projecten juist bijdragen aan verduurzaming, aldus Van den Oever. Het produceren van biobrandstof uit banden past precies in de doelstellingen van circulaire economie, neergelegd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. De biobrandstof helpt bovendien om de vervuilende zeeschepen schoner te laten varen.



Ook de aanleg van een CO2- en warmwaternetwerk van Moerdijk naar het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord is stil komen te liggen. Doel van dit project is om restwarmte van bedrijven op Moerdijk, dat nu nog via de lucht of het oppervlaktewater wordt afgevoerd, via een transportleiding rechtstreeks naar de kassen in Dinteloord te leiden. Die kunnen de restwarmte goed gebruiken.



Verder loopt de vestiging van een luchtscheidingsinstallatie voor de productie van zuurstof, stikstof en argon gevaar. De installatie is volgens Van den Oever belangrijk voor de versterking van op het haven- en industrieterrein aanwezige chemische en recyclingclusters.



Industrieterrein Moerdijk en het Hollandsch Diep, bezien vanuit Strijensas

Onmogelijke opgave

De directeur van Havenbedrijf Moerdijk hekelt het ‘postzegel-denken’ in Nederland. ,,Verspreid door heel het land liggen 160 Natura 2000-gebieden; allemaal postzegels die verenigd moeten worden met economisch belangrijke activiteiten. Een haast onmogelijke opgave, blijkt nu.” Moerdijk wordt, wat betreft stikstof, bijvoorbeeld beperkt door het Ulvenhoutse bos.



Van den Oever heeft wel goede hoop dat er eindelijk weer vaart komt in het Logistiek Park Moerdijk (LPM). In het najaar doet de Raad van State uitspraak over een inpassingsplan met daarin afspraken met beheerders van Natura 2000-gebieden over compenserende stikstofmaatregelen.