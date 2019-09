Kijk, nou is die MH17-verdachte Vladimir Tsemach samen met anderen dus uitgeruild met Oekraïense gevangenen (die in Rusland gevangen zaten). Er bestaat een associatie-verdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat verdrag behelst allerlei wederzijdse (oa politieke, juridische) afspraken en commitments. Wellicht een optie om dat nog eens tegen het licht te houden om te zien hoe Oekraïne hiervoor te straffen. De referendum-(nee-)stemmers destijds wisten het wel al: zo’n referendum is boterzacht. Oekraïne is corrupt en over de ruggen van de (familie van de) MH17-slachtoffers worden nu gevangenen uitgeruild omdat de Oekraïense en Russische president even goede sier moeten maken. Kappen met dat verdrag danwel eenzijdig versoberen. Ik weet het: dat heeft ook weer konsekwenties voor de onwetende Oekraïner en mogelijk komt Rusland daardoor weer geografisch iets dichter bij de EU (door even “vriendjes te worden met Oekraïne). Maar dat moet dan maar de prijs zijn. We, Nederland, de EU kan zich niet ongestraft alles laten gevallen.

