Ik houd mijn aandelen portefeuille bij in MS office 365. Koersen werden ingelezen voorheen via het importeren van een google finance sheet. Microsoft is begonnen met een nieuwe service en je kan nu een stock ticker intoetsen en met Data Type "aandelen" kun je een hoeveelheid info opvragen, waaronder laatste prijs. Amerikaanse aandelen zelfs in real time. Ik heb van al mijn aandelen de stocktickers kunnen vinden. Ik heb mijn portefeuille verspreid en heb aandelen in Nederland, Zwitserland, US Nasdaq, US New York, Canada etc. Ik vind zelfs de beursfondsen die yahoo wel kende maar google niet. Ik vind ook alle indices die ik als performance referentie gebruik. Behalve de AEX !!



Weet iemand wat de juiste stockticker voor de aex index is in Microsoft Office (Excel). Ik heb al veel geprobeerd als XAMS:AEX EURONEXT AEX, AEX, ^AEX, NL0000000107. De laatste is ISIN maar dat kent excel niet die werkt met ISO10383 (MIC codes) standaard.



Mocht iemand de stockticker voor de AEX index hebben gevonden die werkt in MS Excel's nieuw Datatype dan hoor ik het graag.