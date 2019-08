Ik zat vandaag te kijken naar PostNL series P3.00 Dec 2019 en Dec 2020, wat me opviel is dat er weinig verschil in zat (ca 1.20 en 1.35). Ik had een veel hogere waarde verwacht voor de 2020 serie. Als ik bijvoorbeeld RDS vergelijk over dezelfde periode zie ik 1.88 en 3.72, ruim een verdubbeling dus. Als ik echter aan de slag ga met een optie calculator kloppen beide waardes wel ongeveer. Vraag is nu, waar is de tijdwaarde bij de een zoveel hoger dan bij de ander? Grootste verschil is dividend, maar als ik deze wijzig in de calculator veranderd er niet zo veel....

Ik zat vandaag te kijken naar PostNL series P3.00 Dec 2019 en Dec 2020, wat me opviel is dat er weinig verschil in zat (ca 1.20 en 1.35). Ik had een veel hogere waarde verwacht voor de 2020 serie. Als ik bijvoorbeeld RDS vergelijk over dezelfde periode zie ik 1.88 en 3.72, ruim een verdubbeling dus. Als ik echter aan de slag ga met een optie calculator kloppen beide waardes wel ongeveer. Vraag is nu, waar is de tijdwaarde bij de een zoveel hoger dan bij de ander? Grootste verschil is dividend, maar als ik deze wijzig in de calculator veranderd er niet zo veel....