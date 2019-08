Zat parallel aan Binck al een aantal jaren bij deGiro.......

Ik verwacht binnenkort echter het begin van een zééér zware, lange recessie; nog heftiger dan in 2008; daarom ook een flink deel cash bij deGiro onttrokken.

Beleg al langer in Rolex; in bepaalde modellen/rendementen > 100% in enkele jaren (beste voorbeeld is mijn 1e Rolex GMT, gekocht in 1978 voor €460.-; huidige verkoopwaarde € 25.000,-)

Ook € 61k gestoken in Bitcoin-BTC (verwacht zelf voor 85% een positief crypto/BTC tijdperk in de toekomst versus 15% kans op mislukking).....wil dit gewoon meemaken; sta al flink in de plus omdat ik eind 2017 op tijd ben ingestapt....

Ik ben 76 jaar oud; doe financ. verder rustig aan, vooral ook omdat we een zware (uitgestelde) recessie tegemoet gaan die nieuw is voor veel jonge beleggers; zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt; ik al minimaal3-4 keer.