We zullen het zien maandag. Vandaag eerst Jackosnville rond 16:00 SPeech powel gaat de beurs flink dalen wellicht rond de 2% omlaag na 16:00. Als het dit weekend escaleert in Hong Kong gaan we maandag wel zien wat dat betekend voor de beurs. Bloedbad volgens de echte experts.

Zag gisteren een raportage over Hong Kong op RTL Z en het schijnt een gigantische economie te zijn nummer 4 van de wereld. Dat wist ik niet. Er werd aangegen als China dit weekend Hong Kong militair ingrijpt dat een enorme dreun zal geven aan de economie in Hong Kong en ook bij ons op de beurs. De beurzen zullen dan wereldwijd flink klappen krijgen volgens RTL Z. Ik heb hiervoor er niet bij stil gestaan dat Hong Kong zo grote economie had maar is wel een grote risico.

