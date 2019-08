Onzekerheden, politiek en dat mensen denkne dat een recessie om de hoek is. Dat is van alle tijden :). Is de huidige onzekerheid een risico of juist een kans (chinese aandelen hebben bijvoorbeeld een klap gehad?)



Ook dat mensen roepen dat aandelen, obligaties of wat dan ook duur of goedkoop is, is van alle tijden.



Met beleggen is alles eigenlijk geprijsd op verwachtingen in de toekomst. Iedereen heeft een andere visie en deze verwachtingen kunnen snel veranderen.



Ik heb bijvoorbeeld een aandeel in bezit dat nog nooit een cent winst heeft gemaakt en een omzet draait van nog geen 400 miljoen. Toch is het bedrijf rond de 8 miljard waard. 90% van de wereld zegt te duur, maar ik heb een verwachting dat dit bedrijf makkelijk 50 miljard marketwaarde kan hebben in een paar jaar als het doet wat ik verwacht. risico is verbonden rendement.



Jij moet kijken hoeveel risico je wilt nemen en kijken of dat risico het verwachte rendement waard is. Je moet niet luisteren naar blaaskaken op de radio of zogenaamde kenners. Je moet je er zelf in verdiepen als je er serieus geld in wilt stoppen.