ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Ben ingestapt! koers was mooi afgekomen en ING heeft een prachtig dividendrendement van wat is het precies: 8% in die richting. 64 Eurocent netto geloof ik op jaarbasis.In ieder geval 60 cent.



Enige jammere is dat ze niet per kwartaal uitkeren, dat was leuker geweest.

Maar ben blij met ze, het gezeur over zwart geld, gedonderjaag geloof ik niet zo in. ING heeft als een dermate grote club heus wel voldoende zelferingend vermogen in huis om zich niet 2x aan de zelfde steen te bezeren.



Ik denk dat het aandeel, gezien ook weer de laatste kwartaalwinsten, een koopje is op de huidige lage koersjes..



En ik denk, ING is de enige zakenbank die erg veel winst uit het buitenland weet te halen, ook mooi in positie is om het dividend te verhogen. Zou ter ondersteuning van de koers misschien nog geen gek idee zijn..