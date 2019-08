:-)[...]Groenland is niet te vergelijken met deze dwergstaten!--Vandaag zijn Canada, Australië en Kazachstan de grootste exportlanden van. Gezien de enorme voorraden in Groenland zouden Denemarken en Groenland ook topspelers worden. Maar het wordt een huzarenstukje om alles in goede banen te leiden. “De handel in uranium is een van de meest ondoorzichtige ter wereld. Hoe kan je zeker zijn dat het niet in een kernwapen belandt? Australië zal je zeggen dat het kan, maar evident is het zeker niet”. En zo zou het de groene, vredelievende Denen met een serieus imagoprobleem kunnen opzadelen.--Voor Groenland staat er nog veel meer op het spel. Door de opwarming van de aarde komen naast uranium nog andere bodemschatten in zicht. Het is zelfs zo dat, als uranium ontginnen verboden blijft, grote voorradenendie in de buurt liggen, economisch verloren gaan. En dat terwijl internationale mijngiganten en landen als Zuid-Korea en China er net hun oog op lieten vallen. Meer nog, Groenland zou het monopolie van China op het vlak van zeldzame aardmetalen – erg belangrijk voor smartphones en wagens – kunnen breken.--De grondstoffenrijkdom is een vloek en een zegen, vindt The Copenhagen Post.Zo wil de Amerikaanse aluminiumreus Alcoa een fabriek neerpoten in een dorp van 3.000 man. Ze zouden er bijna evenveel Polen en Chinezen tewerkstellen. Wat doet dat met een lokale gemeenschap? En--Volgens de Deense krant zullen de aardoliewinning en de mijnbouw onvermijdelijk voor nog meerzorgen. En dat terwijl Groenland daar nu al door wordt ondermijnd en maar weinig ervaren mensen er het onderscheid weten te maken tussen politiek en business.Het dagblad schrijft:In het kielzog van ‘de lichtzinnige goldrush-stemming’Maar tegelijkertijd hebben de Groenlanders geen keus, meent Politiken:Aangezien de inkomsten uit de visserij teruglopen en ook de subsidies uit Denemarken afnemen, moeten de Groenlanders wel experimenteren. Mensen die Groenland niet goed kennen, realiseren zich meestal niet hoe wijdverbreid de armoede er is.==============================Anders gezegd: kijk eens naar grondstofrijke Afrikaanse landen. Industriële mogols trekken het leeg, corruptie tiert er welig, de politieke top vult de zakken, het volk blijft net zo arm als dat het was ... en het milieu wordt verpest.Dat wordt nog een hele uitdaging voor Groenland en het is te hopen dat Denemarken dit in goede banen kan leiden, anders wordt het één groot drama ... willekeurig uit welk land die 'delfstoffen mogols' komen.

Groenland is niet van plan zich te verkopen aan de VS. President Trump had dat voorstel gedaan. Hij wil de VS laten zoeken naar bodemschatten in Groenland en opperde vervolgens het dan maar te kopen, net zoals de VS ooit Alaska heeft gekocht. De 55.000 bewoners hebben daarin geen interesse, maar staan wel open voor handel.PS: mss is Canada beter ?