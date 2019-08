Rabobank Certificaat « Terug naar discussie overzicht

Ik sta langs de zijlijn met spaargeld en wil dit defensief beleggen, liefst in bankaandelen vanwege de afgekomen koersen en de hoge dividendrendementen van bijna 10% voor Abn en ING lijkt me dit een relatief veilig instapmoment..

Wil het geld langere tijd laten renderen in deze aandelen, tijdspanne van minimaal 10 jaar.



Denk dus aan de 4 grootste systeembanken: Abn, ING en Rabo en de Volksbank.

Abn lijkt de beste omdat zij nog voor 53% in handen is van de staat en zij het beste dividendrendement genereert, rondom de 9%. Ook zijn deze banken met 3 a 4 miljoen particuliere beleggers en ongeveer een half miljoen zakelijke klanten to big to fail. Dus zij zullen altijd door de staat gered worden. Geeft wel iets van vertrouwen, alhoewel als het misgaat de koers ook wel dan lange tijd gedecimeerd zal zijn. Maar dat terzijde



Waarom zou ik dan kiezen voor RC?(Rabobank certificaten) anders dan dat zij per kwartaal dividend uitkeren(gaat hier ook trouwens 15% dividendbelasting van af?) levert het tov de andere bankaandelen slechts nominaal een schamele 5.2% rendement op jaarbasis op?



Hebben de RC andere (juridische of economische) eigenschappen als (bank)aandelen nog?

Frappant is dat de koers is wel blijven liggen van RC tov andere bankaandelen(€ 120)



Ik zie eigenlijk geen verschil met andere bankaandelen: RC zijn net zo vrij verhandelbaar dagelijks en stijgen & dalen in principe net zo hard als andere aandelen. Als de rente lange tijd laag blijft kan de Rabobank, net als de andere banken het dividend verlagen, lijkt mij..



Dus concreet: zit er verschil tussen een Rabo certificaat en een aandeel?