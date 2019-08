BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Ik zocht een forum voor Ardelyx (ARDX) en ik schreef dit bericht op een pharming forum en kreeg deze reactie:



jeroengp01 jeroengp01 12 aug 2019 om 23:16

1



quote:

Willem1985 schreef op 12 aug 2019 om 19:10:





Ik ben enorm fan van biotech beleggen en ik wil bij deze even reclame maken voor een biotech fonds: Ardelyx Inc NASDAQ: ARDX. Ardelyx heeft een bewezen effectief medicijn tenapanor in de pijplijn. Ik denk dat deze maand resultaten komen van een studie naar de fosfaatverlagende werking in combinatie met andere fosfaatbinders (amplify trial). Verder is er 12 september een PFUDA van dit zelfde medicijn, maar dan voor de indicatie prikkelbare darm syndroom.

Ik denk dat veel van jullie reclame maken voor aandelen op dit forum irritant vinden, maar er geen Nederlandse fora waar ik dit wel kan doen en ik denk echt dat deze omhoog kan gaan. Natuurlijk met de kanttekening dat Biotech beleggen altijd risicovol is, maar ik denk dat een ieder hier dat wel begrijpt





Wim, even snelle check gedaan: laatste jaren is koers van dit aandeel met 90% gedaald. Cashburn is fors opgelopen tot ruim USD 90mln over 2018, en per eind 2018 niet voldoende cash op de balans om het 1 jaar vol te houden. Reuze benieuwd op welke fundamentele gronden, behalve wat mogelijke tussentijdse r&d resultaten, jij dit aandeel wil promoten. Maar, dit is geheel off topic. Dus als je verder wilt gaan met discussieren over dit aandeel, dan kun je zelf gewoon een draadje aanmaken onder het BioPharma forum, wat daarvoor is bedoeld.



En ik kreeg dus de goede tip om een draadje hier aan te maken, dus bij deze.