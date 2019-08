Jan,



Ik probeer gewoon met je mee te denken omdat ik jouw probleem al jaren ken. Verschillende portefeuilles bij diverse banken/brokers.

Je hebt die portefeuilles dus handmatig geconsolideerd om een mooi overzicht te krijgen. Ik begrijp dat en herken dat, maar heb de afgelopen twintig jaar geleerd dat je toch ook kunt leren leven met "geen consolidatie". Mijn ervaring is namelijk de volgende:



Er zijn heel wat financiële websites die je de gelegenheid geven daar een al of niet virtuële portefeuille aan te maken. In de afgelopen twintig jaar daar herhaaldelijk aan begonnen, dus op Engelse, Belgische , Duitse of Franse site zo'n portefeuille opgestart.



Dat is echt veel werk en dan stuit je op TWEE vervelende zaken: Ik heb nog nooit een website ontdekt waar ik al mijn aandelen die in portefeuilles bestaan terug kan vinden om die in een portefeuille op hun website aan te vullen. D'r ontbreekt altijd wel iets of wat zodat de door jou aangemaakte portefeuille toch maar weer een ( groot) deel van je portefeuille is, maar niet helemaal.





Nog vervelender is de ellendige praktijk dat zo regelmatig dan weer de een of andere website je portefeuille niet ( meer) ondersteunt. Het is mij twee keer voorgekomen dat ze er gewoon van de ene dag op de andere ermee stoppen. Heb je dus al dat werk voor Jan Lul gedaan.





Dus, als je er zelf veel tijd en energie in steekt, dan is mijn ervaring: Je krijgt het nooit voor elkaar "ALLES" te consolideren als je een uitgebreide internationale portefeuille hebt en als je het wil doen met de aangeboden functies op financiële websites.





Het antwoord van Leefloon is hoogstwaarschijnlijk het best haalbare, Een bedrijf dat op de een of andere manier al die gegevens binnenhaalt en in een program verwerkt zal het verst komen. Maar daar zal ongetwijfeld een dikke prijs aan vasthangen, terwijl als je bij twee of drie financiële sites je portefeuilles volgt het uiteindelijk niets kost.





MIJN ERVARING, door de jaren heen is dat het nu ook weer geen ramp is, dat je je gegevens op twee of drie adressen moet ophalen. Want laten we realistisch zijn: Een portefeuille is een momentopname. Nog geen minuut, nog geen tien minuten, laat staan nog geen dag later, staan daar regelmatig heel andere cijfers. Dus om " ALLES" in één overzicht te hebben..... Die varieert net zoi hard als die drie andere overzichten tesamen.



Succes, en als je toch iets vindt, ik hoor het graag, want ik heb er in mijn leven veel tijd ingestoken.



Peter