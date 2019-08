Woningeigenaren in Denemarken kunnen hun hypotheek voor twintig jaar vastzetten tegen 0% rente. De bank Nordea is met dit aantrekkelijke aanbod gekomen in reactie op de historisch lage rente. „Het is nooit goedkoper geweest om geld te lenen. We verwachten dat dit zal bijdragen aan de stijging van de woningprijzen”, zegt Nordea-analist Lise Nytoft Bergmann tegen persbureau Bloomberg. In Denemarken zijn er ook al langere tijd hypotheken met een negatieve rente te krijgen. Dat betekent dat huizenkopers geld ontvangen als zij lenen voor de aankoop van een woning. In Nederland is dat nog niet het geval. Wie weet ooit in NL....^^ telegraaf.nl

