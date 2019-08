2)



Als 5G de komende jaren in gebruik wordt genomen zal indoordekking dan ook steeds meer aandacht krijgen meent hij. 'Want tegelijk verwachten we inmiddels ook gewoon dat we altijd en overal mobiel bereikbaar zijn. Vonden we het een paar jaar terug nog wel normaal als een telefoontje weg viel, daar accepteren we dat nu eigenlijk niet meer.'

'Mobiel bereik een blinde vlek'



Toch staat het onderwerp bij de meeste gebouweigenaren nog amper op de agenda. 'Mobiele bereikbaarheid is bij veel van hen nog een beetje een blinde vlek', ziet Mark Spiering, hoofd Property Management van vastgoedadviseur CBRE. 'En huurders gaan er gewoon van uit dat het wel goed zal zitten, zeker bij een nieuw gebouw. Voor die ergens intrekken denken ze na over werkplekconcepten, wat voor faciliteiten ze willen, is er een koffiebar? Maar of ze binnen ook goed mobiel bereikbaar zijn staat vaak niet op het lijstje. Dan is het een vervelende verrassing als dat niet het geval is.'



‘'Een huurder denkt vooraf na over zaken als een koffiebar en werkplekken. Niet over of de telefoon het op kantoor wel doet.'’



• Mark Spiering, CBRE



Een ontevreden huurder kan bij de gebouweigenaar aan de bel trekken, maar dat heeft lang niet altijd zin. 'Het hangt vaak van de investeringshorizon van zo'n eigenaar af of die er wat aan zal willen doen', ziet Spiering bij zijn eigen klanten. 'Een partij die een gebouw na een paar jaar alweer wil verkopen zal minder geneigd zijn hier geld voor uit te trekken dan een partij met een langere horizon.'



Een eigenaar die in een kantoorgebouw het bereik wil verbeteren, kijkt zomaar aan tegen tonnen aan kosten, zowel voor de apparatuur als voor de providers. 'Reken maar op een ton per provider', zegt Chris van Hattum van NDI ICT Solutions. 'Soms zie je dat een gebouweigenaar er dan niet voor kiest om een netwerk voor alle providers op te zetten. Dan moeten huurders maar switchen als hun provider er niet bij zit. Een gebouw waar het bereik voor iedereen wordt geregeld zien we maar zelden.' En dus kent hij 'genoeg panden waar huurders doodongelukkig zijn omdat de eigenaar niet wil investeren.'



WTC Amsterdam: kosten delen



Het World Trade Center in Amsterdam, het grootste bedrijfsverzamelgebouw van Nederland, kreeg al in 2015 een intern netwerk waarmee de signalen van alle mobiele providers worden verstrekt. Huurders klaagden ervoor over slecht bereik, waarschijnlijk door de toenemende bebouwing op de Zuidas.



Bij gebouweigenaren voor wie service een belangrijk onderdeel van hun propositie is zie je vaker dat ze wat aan het mobiele bereik doen, zegt Mark Spiering, hoofd Property Management van vastgoedadviseur CBRE. Dat bedrijf beheert ook het WTC Amsterdam. 'Dat soort partijen ziet het als kans om hun marktpositie te verbeteren.'



De hoge kosten van de aanleg (het project kostte ongeveer €1 mln) zijn gefinancierd door de eigenaar. Huurders betalen maandelijkse servicekosten van €0,68/m2voor doorgifte van het signaal. Spiering: 'Een elegante oplossing die voor beide partijen werkt’.



Het WTC Amsterdam wordt momenteel uitgebreid. Bij de nieuwbouw wordt een intern antennesysteem direct aangelegd.



Een huurder met pak 'm beet duizend medewerkers kan bij zijn eigen provider mogelijk afdwingen dat die de bereikbaarheid op kantoor regelt, met dreiging anders over te stappen naar de concurrent. Maar een kleiner bedrijf, of een bedrijf dat veel gasten met verschillende providers over de vloer krijgt - denk aan een zorginstelling of advocatenkantoor - is toch van de welwillendheid van de gebouweigenaar afhankelijk. Of het zal zelf de portemonnee moeten trekken.



Want gek genoeg zijn het dus niet de telecombedrijven die hier iets aan moeten doen. 'Die worden door de overheid alleen afgerekend op hoe goed de dekking van hun netwerken buiten is', legt Van der Gaast van Stratix uit. 'En er is voor hen amper een financiële prikkel om uit zichzelf iets aan bereikbaarheid ín gebouwen te doen nu ze hun geld niet meer verdienen per gepleegd telefoontje. De abonnee's hebben ze toch al.'

Providers stellen hoge eisen



Ook als een gebouweigenaar of huurder besluit de portemonnee te trekken, dan is de aanleg van een intern mobiel netwerk vaak een heel gedoe. 'Een klant heeft wel eens tegen me gezegd: “Ik kan sneller een ziekenhuis neerzetten dan dat jij dekking geregeld hebt”, zegt Koen Mioulet. Zijn bedrijf Ulwimo staat partijen bij die een intern netwerk willen aanleggen in gesprekken met de providers. 'En dat klopt. Je bent zo een jaar verder.'



De aanleg in het gebouw zelf is het probleem niet eens zegt hij. Maar zo'n netwerk moet signaal krijgen van de providers en die stellen vaak heel gedetailleerde en strenge eisen. Mioulet: 'Ze zijn als de dood voor een slecht intern netwerk. Want als jij met je Vodafone-abonnement steeds telefoontjes kwijtraakt op kantoor dan kijk je Vodafone daarop aan, en niet de gebouweigenaar.'



Daarnaast kunnen verkeerd aangelegde interne netwerken de mobiele netwerken buiten verstoren. 'Een gebouweigenaar kan een hoop voor de providers verpesten. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat die de kosten voor een briljante gebruikerservaring op een gebouweigenaar afwentelen. Ietsje minder kan ook goed genoeg zijn. Dat is het spel dat gespeeld moet worden.'



De logische oplossing is om al bij de bouw van een kantoor rekening te houden met het mobiele bereik. Mioulet ziet het soms al gebeuren. 'Maar het zal echt vaker moeten. Want achteraf aanleggen is altijd duurder en ingewikkeld.'