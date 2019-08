BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

Het is ook nooit goed bij die klojo`s aan de overkant.



Wall Street teleurgesteld in Fed



(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is woensdag diep in het rood gesloten. De Dow Jones index daalde 1,2 procent tot 26.864,27 punten, de S&P 500 index leverde 1,1 procent in tot 2.980,38 punten en de Nasdaq eindigde 1,2 procent lager op 8.175,42 punten.



De markt rekende op een renteverlaging met 25 basispunten naar een bandbreedte van 2,00 tot 2,25 procent en die kwam er ook. Het was de eerste verlaging in ruim tien jaar.



Omdat de verlaging van de federal funds rate was ingeprijsd, letten beleggers vooral op hints dat er meer monetaire verruiming zit aan te komen, om zo de negatieve impact van de handelsoorlog tussen de VS en China op te vangen. Woensdag werd bekend dat de twee landen pas in september verder gaan praten over een eventuele handelsdeal.



Voorzitter Jerome Powell wees in zijn toelichting echter op de goed draaiende economie en zei dat de renteverlaging van woensdag niet de start is van een nieuwe verruimingscyclus.



Maar zo, benadrukte Powell ook, "Het is niet gezegd dat de Fed de rente slechts één keer verlaagt."



Een gemengde boodschap, en dat bleek een probleem voor de markt, volgens Jefferies. "De veranderingen in de beleidstekst waren dubbelzinnig en geen sterke boodschap of de Fed wel of niet met aanvullende renteverlagingen komt, de rente handhaaft of weer verhoogt", aldus analist Ward McCarthy.



Op macro-economisch vlak werd woensdag verder bekend dat het aantal banen in de private sector in juli in de Verenigde Staten harder toenam dan verwacht. Het aantal banen steeg met 156.000, terwijl werd gerekend op een stijging van 150.000 banen.



Verder kromp de bedrijvigheid in de regio Chicago in juli nog verder. De Amerikaanse olievoorraden daalden opnieuw.



De euro/dollar noteerde woensdagavond 0,8 procent lager op 1,1067. Olie werd een procent duurder.