De eerste methode was enkele jaren populair, maar tegenwoordig zien we hem minder. De broker vraagt u bij het openen van een positie om aan te geven met welke hefboomfactor u wilt handelen en hoeveel u wilt investeren. Bijvoorbeeld: u geeft aan 100 euro long te willen investeren in de USD/JPY met een hefboomfactor van 100x. De omvang van uw positie heeft een waarde van 10.000 euro. Uw investering van 100 euro wordt door de broker vastgehouden. Als uw verlies boven de 100 euro uitkomt, sluit de broker automatisch uw USD/JPY positie om u (en de wederpartij) tegen verder verlies te beschermen. U riskeert nooit meer dan het vooraf aangegeven bedrag.

De tweede methode is het continu vereisen van een marge op uw rekening. Daarbij zijn twee begrippen van belang: de initiële marge en de onderhoudsmarge. De initiële marge is het percentage van een positie dat u op uw rekening moet hebben staan op het moment dat u de positie opent. Bijvoorbeeld: als de broker op het muntpaar USD/JPY een initiële marge van 1% vereist, dan moet u 100 euro op uw rekening hebben om voor 10.000 euro een positie te openen. Dit bedrag wordt door de broker geblokkeerd.



Wanneer de positie eenmaal open is, moet u ervoor zorgen dat de waarde van uw liquide middelen, plus de winst op uw posities en minus het verlies, boven de onderhoudsmarge blijft. Als de onderhoudsmarge bijvoorbeeld 0,5% is, dan moet u voor de USD/JPY positie van 10.000 euro telkens zorgen dat de waarde van uw rekening minimaal 50 euro is. Dat is geen probleem zolang u meer dan genoeg geld op uw rekening had en geen grote verliezen boekt.



Maar wanneer uw rekening krap gefinancierd is en uw posities verlies incasseren, kan het gebeuren dat u onder de onderhoudsmarge uitkomt. In dat geval krijgt u een 'margin call'. Vroeger, toen de handel nog werkelijk op de beursvloer plaatsvond, belde de broker u om u te vertellen dat u geld moest bijstorten. Vandaar het woord margin call. Tegenwoordig gaat dat niet meer zo. Een margin call betekent dat uw positie automatisch wordt gesloten, en het verlies verrekend".