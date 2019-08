Grondstoffen « Terug naar discussie overzicht

In navolging van de resource estimate in Maart en in voorbereiding van meer assays results van hun drill programma, heeft REG de eerste twee episodes uitgebracht van een mini serie over hun project AntaKori.Zeker interessant voor elke speculant in the koper-goud sector. Een blik achter de schermen zoals je er weinig krijgt en het proberen kaderen van moeilijke geologische termen en kenmerken in mensentaal.De huidige hoop van de aandeelhouders gaat uit naar goede resultaten in hole 34 die ver voorbij de target depth is gedrild (doen ze enkel als de visuals interessant zijn) 1400-1500m diep op zoek naar porphyr. Resultaten worden begin September verwacht, net voor de Beaver Creek conferentie.Episode 1: www.youtube.com/watch?v=HzVhPkF_lKw Episode 2: www.youtube.com/watch?v=0QgJMdpY37A

REGULUS REPORTS 610.20 M WITH 0.84 % CU, 1.02 G/T AU AND10.28 G/T AG (1.66 % CUEQ) FROM SURFACE; BEST INTERCEPT TO DATEAT ANTAKORI PROJECT regulusresources.com/site/assets/file... Naar ELKE standaard wederom een zeer goede hit. Volgende hole is de belangrijkste tot nu toe, Hole 34 zal een nieuwe target boren. Doel: het vinden van een near-surface skarn zone- vertaald: "propere koper" die zeer toeganelijk is via een open pit. Resultaten daarvan worden verwacht in September. Alle indicaties zijn goed, enkel kan je het pas bewijzen door er een gat in te boren...Project: AntaKori, Peru. Cu-Au exploratie. Resource estimate Maart 2019: 517Mil tonnes @0.7% CuEqMC:140Mil USDUitstaande aandelen: 91MilPrijs: 1.54 CADLaatste presentatie: regulusresources.com/site/assets/file... Een favoriet van Brent Cook, Mark Turner & Eric Coffin. Zeker een verdere DD waard als je in koper gelooft.